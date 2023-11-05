Израиль задержал 1350 палестинцев, включая 850 активистов ХАМАС

Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 1 350 палестинцев, в том числе 850 активистов палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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