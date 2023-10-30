Израильский полицейский ранен ножом в Иерусалиме

Военнослужащий пограничной полиции Израиля получил тяжелое ножевое ранение в Иерусалиме, прибывшие на место происшествия правоохранители нейтрализовали нападавшего. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщила израильская полиция в своем Telegram-канале.«Террорист ударил солдата пограничной службы ножом в верхнюю часть тела, похитил его оружие и после неудачной попытки выстрелить скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

«Мы видим попытки спровоцировать дальнейшую эскалацию» Владимир Путин обсудил с главами конфессий войну между Израилем и ХАМАС Ранее, 12 октября, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил, что в Старом городе в Иерусалиме боевик палестинского движения ХАМАС атаковал полицейский участок. Ответным огнем нападавший был уничтожен, уточнил корреспондент.

Эскалация обстановки на Ближнем Востоке началась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары. headtopics.com

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