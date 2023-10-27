Израиль отверг резолюцию ГА ООН о перемирии в Газе и намерен ликвидировать ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израиль отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к перемирию в секторе Газа и намерен ликвидировать палестинскую радикальную организацию ХАМАС. Об этом заявил глава израильского МИД Эли Коэн.

"Решительно отвергая позорный призыв ГА ООН к "прекращению огня", Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС)", - сказал министр, чьи слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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