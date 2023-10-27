Израиль отключил проводную и сотовую связь в Газе

РАБАТ, 28 октября. /ТАСС/. Палестинский сектор Газа, который подвергается обстрелам армией Израиля, отключили от сотовой связи и интернета. Об этом сообщила базирующаяся в Рамалле неправительственная организация Sada Social, которая занимается защитой прав палестинцев в цифровой и социальной сфере."Несмотря на международные договоры, гарантирующие доступ к интернету и сетям связи, сектор Газа в настоящее время погружен в полную цифровую тьму.

"Страдания жителей Газы будут усугубляться из-за отключения телекоммуникационных сетей. Бригады скорой помощи и медики не могут координировать действия по спасению раненых и людей, пропавших без вести под завалами после бомбардировок", - пояснили в Sada Social.

Кроме того, "отключение сетей связи лишает население Газы доступа к информации во время продолжающегося конфликта". "Люди не могут определить безопасные места и не могут получить доступ к цифровым СМИ, в то время как традиционные СМИ также недоступны из-за нехватки электроэнергии и топлива, вызванной длительной блокадой со стороны Израиля", - отмечается в коммюнике. headtopics.com

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