Израиль усилил обстрелы сектора Газа и заявил, что расширяет масштаб наземных операций. Новости. Первый канал

Не прекращаются и обстрелы израильской территории.

И сегодня был нанесен удар по египетскому курорту. Откуда прилетела ракета?Международные отношения

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В ХАМАС предрекли поражение Израилю в случае вторжения в ГазуПалестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль проиграет, если начнет наземную операцию на территории сектора Газа Прочитайте больше ⮕

В ЦАХАЛ объяснили проведение танкового рейда в ГазеПредставитель Армии обороны Израиля Питер Лернер заявил, что проведенный в ночь на четверг танковый рейд был направлен на создание условий для наземных операций, если Израиль объявит проведение таковых в будущем Прочитайте больше ⮕

Израиль объявил о расширении наземной операции в секторе ГазаИзраиль расширяет наземную операцию в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

Daily Telegraph: наземная операция Израиля становится все менее вероятнойГазета Daily Telegraph отмечает в своем материале, что несмотря на продолжающиеся обстрелы сектора Газа и рейды внутри анклава, проведение наземной операции Израиля становится все менее вероятным Прочитайте больше ⮕

В ООН обвинили Израиль в военных преступлениях в ГазеУправление Верховного комиссара по правам человека ООН заявил, что Израиль совершает военные преступления в секторе Газа Прочитайте больше ⮕

МИД России призвал Израиль отказаться от уничтожения мирного населения ГазыИзраиль должен отказать от убийств мирного населения сектора Газа, даже в целях самообороны страны Прочитайте больше ⮕