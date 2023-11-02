Израильские военные проводят операцию в Рамалле

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Израильские военные проводят рейд в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, который является административным центром Палестины. Об этом сообщил телеканалПо его сведениям, военнослужащие армии Израиля проводят операцию по задержанию неких палестинцев в центре Рамаллы. В районе раздались звуки выстрелов. На транслируемых каналом кадрах можно увидеть группу израильских военных, которые рассредоточилась у одного из домов.

Как утверждает Al Hadath, ночью солдаты ВС Израиля провели серию рейдов палестинских городах, в том числе в Рамалле. Между израильскими военными и палестинцами произошли вооруженные столкновения, однако информация о жертвах не поступала, указывает канал.

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