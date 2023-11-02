Израиль впервые применил систему Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты

«Все воздушные угрозы были перехвачены за пределами израильской территории», — говорится в сообщении.Подчеркивается, что этот случай стал первым перехватом баллистической ракеты системой Arrow. Впервые система применялась в 2017 году для перехвата ракеты класса «земля-воздух».

До этого стало известно, что бригада ЦАХАЛ «Голани» ночью провела длительные бои с ХАМАС в секторе Газа. В ЦАХАЛ заявляют, что действовали в ответ на обстрел со стороны палестинцев на севере Газы — сообщается о применении взрывных устройств, гранат и противотанковых ракет. Ответный огонь был открыт из танков, авиации и ракет, установленных на морском катере.

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Израиль впервые применил высший эшелон ПРОИзраильская система Arrow 3, которая является высшим эшелоном противоракетной обороны, впервые перехватила баллистическую ракету, пишет Breaking Defense. Выпущенный в сторону Израиля боеприпас перехватили над акваторией Красного моря. Этот эпизод стал первым случаем перехвата баллистической ракеты системой Arrow 3. Прочитайте больше ⮕

Пентагон анонсировал испытательный пуск МБР без боевой частиПресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил на брифинге, что в США будет произведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевой части Прочитайте больше ⮕

США проведут испытательный пуск МБР без боевой частиПресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США намерены провести тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, но без боевой части. Об этом сообщает Прочитайте больше ⮕

В Пентагоне анонсировали пуск МБР Minuteman III без боевой частиВ среду американские военные проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части. Об этом во вторник... Прочитайте больше ⮕

США 1 ноября проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракетыСША 1 ноября проведут испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС . Прочитайте больше ⮕

США запланировали 1 ноября провести испытательный запуск МБР Minuteman IIIПо информации, представленной пресс-секретарем Пентагона Патриком Райдером на брифинге, США планируют провести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг в штате Калифорния 1 ноября Прочитайте больше ⮕