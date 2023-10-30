Израильский солдат погиб и еще трое ранены из-за опрокидывания танка

Как сообщает Times of Israel, в результате еще один солдат в возрасте 33 лет находился в критическом состоянии, а третий солдат, 28 лет, - в состоянии средней тяжести.

Также легкие ранения получил еще 26-летний израильский солдат.В ЦАХАЛ сообщили, что инцидент произошел, когда танк проезжал по пограничной дороге в районе северного города Рош-Ханикра. Проводится расследование.

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