и другие медицинские учреждения в секторе в качестве центров управления и контроля."ХАМАС ведет войну против Израиля из больниц", - заявил журналистам в пятницу, 27 октября, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По его словам, боевики ХАМАС действуют внутри и под зданием больницы"Аль-Шифа". Туннели ведут к подземной базе извне, есть также вход внутри больницы. Хагари утверждает, что ХАМАС также использует различные отделения больницы для организации и контроля"террористической деятельности" и ракетных запусков.настаивают в Армии обороны Израиля. Представитель ЦАХАЛ сослался на данные разведки, продемонстрировав, в частности, спутниковые снимки и другие доказательства.

Аналогичная ситуация и в других больницах в секторе, отметил Хагари. В частности, по его словам, ХАМАС использует для своих атакХАМАС незамедлительно отверг новые обвинения в свой адрес, назвав их "необоснованными". Официальный представитель террористической организации Иссат Аль-Ришк заявил, что этими обвинениями Израиль"прокладывает путь к новой резне" палестинского народа. headtopics.com

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. По данным так называемого министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе погибло уже более 7 300 человек. Эта информация не может быть подтверждена независимыми экспертами.

Вечером 27 октября ЦАХАЛ подверг северную часть Газы массированному артиллерийскому обстрелу. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на официального представителя командования, что в ближайшие часы армия обороны Израиля намерена расширить наземные операции в этом регионе. headtopics.com

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