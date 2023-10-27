Израиль начинает наземную операцию в Газе

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Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

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Израиль начинает наземную операцию в ГазеСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

WSJ: Израиль по просьбе США отложил наземную операцию в Газе, чтобы Пентагон успел развернуть системы ПРОИзраиль согласился на просьбу США временно отложить наземное вторжение в сектор Газа, чтобы Пентагон успел привести в готовность свои системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские и израильские официальные лица. Прочитайте больше ⮕

MEE: Израиль мог задерживать наземную операцию в Газе из-за дезинформацииСама операция будет проходить при поддержке элитного подразделения США Delta Force. Прочитайте больше ⮕

СМИ: Израиль начнет наземную операцию в Газе после получения систем ПРО от СШАКак сообщила газета The Jerusalem Post, руководство Израиля опасается ответных шагов со стороны 'Хезболлах' и Ирана Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС предрекли поражение Израилю в случае вторжения в ГазуПалестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль проиграет, если начнет наземную операцию на территории сектора Газа Прочитайте больше ⮕

В Израиле заявили, что продолжают готовить наземную операцию в ГазеСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕