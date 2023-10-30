Израильские танки покинули сектор Газа

Израильские танки, вошедшие 30 октября в сектор Газа утром, покинули территорию анклава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Палестины. «В жилых кварталах сектора Газа наступление не ведется.

Произошедшее на улице Салах-эд-Дин было вторжением нескольких танков и военного бульдозера оккупационной армии с открытой сельскохозяйственной территории», — указали в канцелярии правительства. Ранее израильские танки были замечены на подступах к городу Газа. По данным Le Figaro, танки перерезали дорогу Салах ад-Дин, связывающую север и юг анклава, а также стреляли по всем проезжающим транспортным средствам.

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