Израиль начал наземную операцию в Газе

Москва, 27 октября - АиФ-Москва.

Израиль начинает наземную операцию в Газе, сообщил представитель армии Даниэль Хагари. По его словам, сухопутные войска расширяют масштабы наземных маневров в регионе.

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