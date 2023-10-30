Израиль атаковал турецкую больницу

Ведомство отмечает, что ряд пациентов, больных онкологией, испытали из-за случившегося волнение и страх. Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате удара по медицинскому учреждению.

Ведомство отмечает, что ряд пациентов, больных онкологией, испытали из-за случившегося волнение и страх. Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате удара по медицинскому учреждению.

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СМИ: в Дженине идет бой палестинского сопротивления с силами ЦАХАЛИзраиль атаковал город с использованием более чем 30 единиц бронетехники, сообщает агентство Tasnim Прочитайте больше ⮕

Минздрав Палестины сообщил об атаке Израиля на турецкую больницу в ГазеО наличии жертв и пострадавших в ведомстве не уточнили Прочитайте больше ⮕

Израиль за сутки атаковал 450 военных целей в секторе ГазаИзраильские военные за сутки нанесли 450 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... Прочитайте больше ⮕

Израиль предупредил о намерении обстрелять больницу в ГазеРуководство больницы Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю. Об говорится в сообщении палестинского Красного полумесяца в соцсети Х, передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Красный полумесяц: Израиль собирается обстрелять больницу 'Аль-Кудс'В Газе руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины 'Аль-Кудс' получило предупреждение от Армии обороны Израиля о намерении нанести удары по госпиталю Прочитайте больше ⮕

Израиль увеличил объемы подачи воды в сектор ГазаВ палестинский анклав поступает половина от объема, который Израиль поставлял до конфликта. Прочитайте больше ⮕