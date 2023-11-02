Известная индийская актриса скончалась на восьмом месяце беременности

Звезда нескольких индийский телевизионных шоу умерла от внезапной остановки сердца. Индийская знаменитость, снимавшаяся под псевдонимом доктор Прия, была на восьмом месяце беременности.

В публикации отмечается, что врачам удалось спасти её ребенка: сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. Как сообщили коллеги актрисы, о её смерти скорбят мать и муж, который оставался с ней до последнего дня.

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Индийская актриса доктор Прия умерла на восьмом месяце беременностиЕй было 35 лет. Прочитайте больше ⮕

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