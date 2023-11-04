Известный блогер и бизнес-тренер задержан по обвинению в мошенничестве

32-летний известный блогер и бизнес-тренер задержан в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Вину он не признал», — говорится в публикации

. Тонкости договора: блогера Аяза Шабутдинова проверяют на неуплату налогов Основателя «Like Центр» задержали, но пока в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным надзорного органа, блогер совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО «Лайк Центр», расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам. Программы реализовывались от имени указанных юридических лиц, однако представленные блогером данные не соответствовало действительности. «Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ, восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на сумму от 100 ты

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AİFONLİNE: Блогера Шабутдинова обвинили в 8 преступлениях по статье мошенничество32-летний блогер задержан в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве.

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GAZETARU: Блогер Шабутдинов задержан до суда по обвинению в мошенничествеАяз Шабутдинов стал обвиняемым по делу о мошенничестве. Он задержан до решения суда, сообщил адвокат блогера Никита Апаликов.

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AİFONLİNE: ТАСС: блогера Аяза Шабутдинова задержали до суда по мере пресечения32-летний бизнесмен и блогер-миллионник подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

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MKOMSOMOLETS: Россиянин зарезал хозяина напавшего на его собаку псаПо обвинению в убийстве мужчины задержан житель Дзержинска

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RT НА РУССКОМ: Блогеру Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничествеБлогер Аяз Шабутдинов стал обвиняемым по делу о мошенничестве, он задержан до решения суда по мере пресечения, сообщает его адвокат Никита Апаликов.

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GAZETARU: В США хотят посадить на 115 лет основателя криптовалютной биржи FTCСуд в США признал виновным основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по обвинению в мошенничестве и заговоре. Об этом сообщает телеканал CNBC .

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