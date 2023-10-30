Известный инсайдер сообщил, кому вручат «Золотой мяч» на сегодняшней церемонии

Торжественная церемония пройдет в театре «Шатле» в Париже в понедельник и начнется в 21:00 по московскому времени. Если информация подтвердится, то для футболиста «Золотой мяч» станет восьмым в карьере.

Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Ближайшим преследователем Месси является португалец Криштиану Роналду, у которого пять подобных трофеев. Вместе со сборной Аргентины Месси победил на чемпионате мира‑2022 в Катаре.

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