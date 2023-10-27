Идите лесом: Еврокомиссия расширила перечень критериев обхода антироссийских санкций

Еврокомиссия выпустила новые разъяснения для определения ситуаций, которые считаются обходом санкций против РФ. Так, например, резкое снижение ниже 50% доли, принадлежащей в европейской фирме попавшей под санкции российской компании, отныне будет считаться попыткой обойти ограничения. Значение имеют и сроки: если это случилось вскоре после принятия ст. 5aa санкционного регламента № 833/2014, компания привлечет к себе внимание.
Разъяснения о порядке применения санкционного режима в настоящее время касаются 13 российских компаний (включены в приложение XIX регламента 833/2014). Именно их присутствие на европейском рынке должно оцениваться не только по юридическому владению связанными компаниями, но и наличием фактического контроля, уточняет научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.
— Европейские бюрократы считают, что, добавив пояснения про то, что контроль мог быть снижен «искусственно», они добьются успеха — хотя вся суть капитализма в том, что у капитала нет родины. Деньги идут туда, где есть доход. Поэтому санкции, которые ЕС и США накладывали и накладывают на Россию, имеют такую маленькую эффективность. Они в принципе не должны работать, — говорит он. headtopics.com
Отрасли-исключения только подчеркивают истинную цель новых ограничений, полагает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. Эксперт полагает, что теперь часть поставок может уйти в серую зону или же логистические цепочки еще более усложнятся, чтобы скрыть российские компании.
— Их место быстро заняли другие игроки: из России, Индии и Китая. Большинство услуг или продукции, которые традиционно поставлялись из ЕС и США, в итоге производились в Китае и Индии, которые к санкциям не присоединились, — считает собеседник «Известий». headtopics.com
Альтернативный путьНесмотря на принимаемые ограничения, не только российские компании в ЕС, но и европейские компании в России продолжают вести активную коммерческую деятельность.