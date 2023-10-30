Идеальная месть от Джонса. Будущий россиянин закрыл глупое поражение шикарным нокаутом

готовился к выходу на бой-реванш с Монтеллом Гриффином. У поединка была своя предыстория. Пятью месяцами ранее боксёры уже встречались в ринге, и это завершилось серьёзным скандалом. В девятом раунде Рой потряс соперника, и тот присел на колено. Рефери должен был начать отсчёт, но этого не сделал, а Джонс заметил, что Гриффин поднимается и двумя тяжёлыми ударами отправил его на канвас. Всё в итоге завершилось дисквалификацией Роя и тем, что титул чемпиона WBC перешёл к Монтеллу.

Для Джонса это было первое поражение в профессиональной карьере, а критика, которая обрушилась на боксёра, стала для него дополнительной мотивацией в преддверии второй встречи с Гриффином. А Монтелл, к слову, подошёл к поединку, расставшись с тренером Эдди Фатчем, который готовил его к первому поединку с Роем.Обозлённый Джонс с самого начала боя отправился в атаку и начал зажимать соперника в поисках быстрого финиша.

Рой после этой победы успел стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, а также завоевал пояс в тяжёлом дивизионе. Гриффин же в дальнейшем добирался до титульных поединков, однако ни разу не сумел в них победить. headtopics.com

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