Игрок «Балтики» Радмановац: Гаич — самый сильный сербский футболист в России сейчас

«Кто сейчас самый сильный сербский футболист в России? Назову Милана Гаича. У него отличная форма, забил два гола «Спартаку», регулярно раздаёт голевые передачи. Милан сейчас прекрасен», — приводит слова Радмановаца Metaratings.

Гаич выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провёл 11 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил три гола и сделал две результативные передачи. Радмановац присоединился к «Балтике» из сербского клуба «Радник» летом 2022 года. В сезоне-2023/2024 защитник провёл 13 матчей в чемпионате России и не записал на свой счёт результативных действий.

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