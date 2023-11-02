Игрок «Локомотива» Щетинин прокомментировал победу в матче с «Рубином» в Кубке России

18-летний полузащитник «Локомотива»прокомментировал победу своей команды в матче Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (3:0).

«Выходить на поле всегда приятно, а при таком комфортном преимуществе в счёте особенно. Была задача сыграть дисциплинированно, без риска, по возможности развить успех. Думаю, что в целом справился. Успел ли почувствовать игру за то время, которое провёл на поле? Естественно. Когда входишь в игру, обо всём остальном забываешь. Уходит и волнение, и какие-то другие мысли. Полностью сконцентрирован на игре.

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