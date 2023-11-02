Игрок «Динамо» Чавес: потихоньку привыкаю к России, но тяжело играть в холодную погоду

Мексиканский полузащитник московского «Динамо»«Потихоньку я привыкаю к России, к погоде. В матче с «Уралом» было ещё не так холодно. Немного тяжело тренироваться и играть в холодную погоду», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чавес перешёл в «Динамо» минувшим летом из «Пачуки» за € 6,5 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.Материалы по теме

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