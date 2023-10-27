Игрок «Барселоны» Гави — об «эль класико»: мы не фокусируемся лишь на одном Беллингеме

«Я уже знал Беллингема по его выступлениям в «Боруссии» Дортмунд, а теперь он показывает свой уровень в «Реале», но у них также много других качественных игроков, и мы фокусируемся не только на Беллингеме, но и на всей команде. Мне также очень нравится Тчуамени как игрок. Он футболист топ-уровня», — приводит слова Гави Football Espana.

Напомним, «Барселона» сыграет с «Реалом» в матче 11-го тура испанской Примеры. Матч пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15.

Прочитайте больше:

championat »

Экс-игрок «Барселоны» Агуэро: адаптация Беллингема в «Реале» абсолютно впечатляющаяБывший нападающий «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Джуде Беллингеме. Прочитайте больше ⮕

Анчелотти — о Флорентино Пересе: все решения, которые он принимает, идут на благо клубаГлавный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение президента «сливочных» Флорентино Переса не приезжать на грядущее «эль класико» в Барселону. Прочитайте больше ⮕

Матчи «Реала» и «Барселоны» смотрит треть пользователей Okko СпортВ преддверии Эль-Класико 28 октября Okko подсчитал, что в 2023 году 32% любителей спорта смотрели в сервисе матчи с участием «Барселоны» и «Реала». Прочитайте больше ⮕

Экс-президент «Барселоны»: позор, что Перес не приедет на «эль класико». Он — неудачникБывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар прокомментировал сообщения о том, что руководитель мадридского «Реала» Флорентино Перес пропустит «эль класико», которое состоится в субботу, 28 октября. Прочитайте больше ⮕

Делай ставки на «эль класико» и выигрывай Iphone15, PS 5 и другие призы от Winline!28 октября в чемпионате Испании пройдёт «эль класико» — «Барселона» против мадридского «Реала». Прочитайте больше ⮕

Экс-игрок «Барселоны» Вилья: испытываю симпатию к Гави, его можно назвать ветераном клубаБывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья поделился мнением о полузащитнике сине-гранатовых Гави. Прочитайте больше ⮕