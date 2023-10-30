Теперь известный по одноимённому хиту певец сможет продавать под этим названием алкогольные, безалкогольные напитки, молочную продукцию и даже оказывать рекламные услуги.

К слову, соответствующую заявку в Роспатент Игорь Николаев подал ещё в апреле. Тогда, правда, он собирался ещё и проводить под торговой маркой маркетинговые исследования и

Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»Российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Известно, что под названием одноименного хита музыкант будет продавать алкоголь, в том числе вина, ликеры и медовуху. Под маркой «Выпьем за любовь» также будет возможно проводить маркетинговые исследования. Прочитайте больше ⮕

Mash: Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»Роспатент одобрил заявку на ближайшие 10 лет. Прочитайте больше ⮕

Cнегоболотоход врезался в товарный поезд в Новгородской областиВ Новгородской области самодельная машина протаранила товарный поезд Прочитайте больше ⮕

Игрок «Урала» Дмитриев пропустит матч с «Динамо» из-за смерти материФутболист екатеринбургского «Урала» Игорь Дмитриев пропустит матч 13-го тура МИР РПЛ с «Динамо», который пройдёт 29 октября, из-за смерти матери. Прочитайте больше ⮕

Ларионов рассказал о гостевой победе «Торпедо» над «Барысом»Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог выездного матча с «Барысом» (2:1). Прочитайте больше ⮕

«Трактор» завершил процедуру расторжения контракта с Анваром ГатиятулинымХоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы тренера Анвара Гатиятулина, заявил, что процесс расторжения контракта специалиста с «Трактором» завершён. Прочитайте больше ⮕