Игорь Григоренко: всё, что сейчас есть в игре «Лады», нужно переносить на плей-офф

Советник генерального директора «Лады»прокомментировал успешное выступление тольяттинского клуба в сезоне-2023/2024 Фонбет Чемпионата КХЛ. Напомним, после вчерашней победы над «Металлургом» подопечные Олега Браташа вышли на первое место в таблице Восточной конференции.

«Я думаю, что «Лада» играет по заданию. Видна тренерская рука. То, что работает на тренировках, переходит в игры. Кого-то конкретно из игроков выделять неправильно. Вся команда играет и побеждает. У тольяттинцев хорошая оборона, потому что всё это отрабатывается на тренировках. Весь коллектив играет на результат, это приносит свои плоды.

Перспективы команды? Игра покажет. То, что сейчас «Лада» на первом месте — это хорошо. Нужно держать его. Чем выше — тем лучше. Всё, что сейчас есть, нужно переносить на плей-офф. Пока что рано об этом говорить», — сказал Григоренко в интервью AllHockey. headtopics.com

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