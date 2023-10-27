Иглесиас неожиданно раскрыл подробности знакомства с Курниковой. Их клип — огонь!

Анна Курникова, Энрике Иглесиас, история любви: клип Escape, прыщи, роман с Буре, сцена из «Титаника», сколько детей

Испанский певец Энрике Иглесиас анонсировал проведение в начале декабря совместного тура с двумя другими исполнителями – Рики Мартином и рэпером Питбулем. Тур под названием «Трилогия» пройдёт в Лос-Анджелесе, Сан-Хосе и Ванкувере. В 2021 году похожий тур с Мартином и Иглесиасом принёс музыкантам $ 35,2 млн. Сейчас Энрике и его друзья проводят промо к этим концертам и активно раздают интервью.

«Хочешь – беги, хочешь – прячься. Но тебе не сбежать от моей любви». Первую строчку одной из лучших композиций в своей карьере Escape Иглесиас написал ещё школьником, но в песню и клип она превратилась лишь спустя семь лет, в 2001-м. Певец несколько раз переписывал сценарий, стремясь создать нечто совершенное, чем сильно бесил продюсера из-за постоянных переносов съёмок. Кроме того, Энрике никак не мог определиться, кого выбрать на роль своей девушки в клипе. headtopics.com

Популярность испанского певца-мачо стремительно набирала обороты, и он этим с удовольствием пользовался – находившийся в постоянном поиске Иглесиас разбил несколько гламурных сердечек и заслуженно получил славу одного из главных бабников медийного мира. Иглесисас встречался с певицей Кристиной Агилерой, актрисой Дженнифер Лав Хьюитт и аргентинской супермоделью ливанского происхождения Ямилой Диас, но для роли Роуз ему был нужна особенная девушка.

Энрике пропал после первого же взгляда на Аню. Курникова прибыла на съёмочную площадку с распущенными волосами и в провокационном топе без бюстгальтера. Певец не подал виду, что пульс у него под 100 ударов в минуту, сухо поздоровался с красоткой и шепнул режиссёру: «Сцену с поцелуями снять не удастся, у неё прыщи от простуды над верхней губой, не хочу заразиться». Ассистентка позвала ошарашенную Анну в гримёрку, где с ней едва не случилась истерика. headtopics.com

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