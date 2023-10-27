Иван Емельяненко победил Рябого в бою в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Олег Барышев рассказал, что нераскрытый талант Ивана Емельяненко долгое время обсуждали любители единоборств, а 27 октября он во второй раз в карьере выйдет на профессиональный ринг. Также он отметил неординарность Юрия Рябого, который совмещает две карьеры: бойца и фотомодели, поэтому попытается сберечь лицо.

Накануне «Известия» показали церемонию взвешивания участников турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», которая прошла в Москве. 25 октября Иван Емельяненко поделился, что во время подготовки к бою с Юрием Рябым на турнире уделил особое внимание выносливости. Боец признался, что предыдущий бой с Алексеем Леденевым придал ему уверенности, но при этом показал необходимость усиленно тренироваться перед следующими поединками.

Ранее, 17 октября, боец смешанного стиля Сергей Кратос Калинин рассказал «Известиям», что в поединке Рябого против Емельяненко будет болеть за первого. Он отметил, что у Ивана два «очень крутых брата», что является определенным грузом и ответственностью. По мнению Калинина, из-за этого Емельяненко вынужден доказать, что достоин братьев, и это вызывает уважение. headtopics.com

Рябой, в свою очередь, обладает рядом наград в грэпплинге и миксфайте, а также выступал в разных лигах ММА, не имея при этом званий в профессиональном спорте. Ранее он рассказал, что Иван Емельяненко использует такой же стиль, как и его именитый брат Федор. Также Рябой отметил, что у Ивана есть «чуйка» по поводу того, куда нужно бить соперника.

Главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича. Поединки пройдут в формате «три раунда по три минуты». В соглавном бою встретятся один из самых ярких представителей поп-ММА, Шовхал Чурчаев, и мастер спорта по боксу, серебряный призер Кубка мира Шамиль Галимов по прозвищу Пахан. headtopics.com

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