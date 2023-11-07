К северу от Артемовска ивановские десантники вывели из строя технику противника и захватили один из опорников; крупную партию автомобилей передадут российским подразделениям в зоне СВО; ЦАХАЛ заявляет о нанесении массированных ударов по стратегическим целям ХАМАС; ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до двух млрд фальшивых рублей в год.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ПЕРВЫЙ КАНАЛ НОВОСТИ »

:

SPORTSRU: У Си Джей Макколлума диагностирован пневмоторакс правого легкогоЗащитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум выбыл из строя на неопределенное время.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

ТАСС: ХАМАС обвинило Израиль в атаке на более 100 медицинских учреждений в ГазеПо данным палестинской группировки, около 16 медучреждений полностью выведены из строя

Источник: ТАСС | Прочитайте больше »

GAZETARU: Стало известно о состоянии введенного в кому известного биатлонистаБолгарского биатлониста-чемпиона Красимира Анева вывели из медикоментозной комы после выстрела в живот. Об этом сообщает «Телеграф» .

Источник: GazetaRu | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Джамал Мюррэй выбыл из строя с повреждением подколенного сухожилияРазыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй не сыграет в «обозримом будущем» из-за повреждения подколенного сухожилия правой ноги.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Чемпиона Европы по биатлону Красимира Анева вывели из медикаментозной комыРанее сообщалось, что бывшего болгарского биатлониста госпитализировали после того, как 1 ноября он выстрелил себе в живот.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

ИЗВЕСТИЯ: Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВООн позволяет быстрее перебрасывать личный состав и технику между направлениями, объясняют эксперты

Источник: Известия | Прочитайте больше »