Иван Емельяненко победил Юрия Рябого на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Как же это мерзко на самом деле, что такое судейство вообще возможно. Неужели этому младшему Емельяненко самому приятно так выглядеть на всю страну? Или заранее купили бой, или просто договоренность была, что ему отдадут победу, если только он не упадет в глухой нокаут? Одно слово МЕРЗКОПозорище. Нас не то что за пацанов держат, нас держат за слабоумных. Когда услышал, что решение раздельное, сразу понял, что Емельяненко отдали.

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