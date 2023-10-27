Иван Емельяненко одержал вторую победу в MMA

. Дело в бою с Юрием Рябым дошло до судейского решения.

Судьи оценили эту ожесточённую рубку. В итоге победу отдали Ивану раздельным вердиктом.

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