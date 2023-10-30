Зять Алентовой признался, что отказался от автомобиля из-за лишнего веса

Зять народной артистки России Веры Алентовой признался в интервью изданию «7 дней», что отказался от автомобиля из-за лишнего веса. Актер Игорь Гордин последовал примеру своего отца.

«Стал пешеходом, когда понял, что по центру Москвы передвигаться на машине не имеет смысла. На ногах быстрее и к тому же полезней. Когда сел за руль, стал набирать вес. Но потом вспомнил пример своего отца. Он 40 лет ездил в свой НИИ на трамвае, а затем пешком шел два километра, и поэтому был в прекрасной форме. Вот и я стараюсь побольше двигаться», — объяснил он.

Гордин с женой и дочерью живет в центре Москвы и дорога до работы занимает у него в среднем полчаса, артист играет в Театре юного зрителя, а также в Театре Наций. По словам актера, в семье есть автомобиль, но на нем в основном ездит супруга. headtopics.com

Гордин женат на дочери Алентовой Юлии Меньшовой, пара поженилась в 1996 году. У них двое детей: сын Андрей и дочь Таисия. В 2003 году супруги объявили о расставании, однако в 2008 году воссоединились. Актеры разъехались из-за накопившейся усталости и невысказанных обид, как позже объяснял Гордин. При этом дети пары уговорили родителей начать все с начала, и артисты ни разу не пожалели об этом.

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