Золотые резервы России достигли рекордных 2,36 тысячи тонн

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Золотые резервы России выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн. Статистика приведена за сентябрь, следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков.Результат стал рекордным — такой уровень был достигнут впервые за всю современную историю. На данный момент, РФ остается на пятом месте в мире по величине золотых резервов.

При этом в конце сентября цены на золото резко упали. Это привело к тому, что вложения в этот драгметалл обвалились на 3% — до 140,5 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что по запасам золотых резервов Россия уступает только США, Германии, Италии и Франции.

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Россия нарастила золотой запас до рекордаЗолотые резервы России достигли рекордного уровня в 2,36 тысячи тонн по итогам сентября текущего года, что позволяет стране занимать пятое место в мире по данному показателю. Об этом пишет РИА Новости. Прочитайте больше ⮕

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