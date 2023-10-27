Золото и нефть дорожают на бирже после сообщений об операции Израиля в Газе

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Золото, серебро, медь и нефть марок Brent и WTI резко дорожают на бирже после сообщений об операции Израиля в Газе.

Ранее в пятницу декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торговались у отметки $89,7 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI были у отметки $84,9 за баррель. В пятницу представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство начинает наземную операцию в Газе. В секторе Газа прогремели несколько громких взрывов, также работает артиллерия, территория обстреливается танками.

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