На этой неделе в Москве проходит IX межрегиональный форум добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В рамках торжественного открытия форума представители крупной онлайн-платформы объявлений сообщили о расширении перечня механик для сбора ресурсной помощи отряду.

Успешное сотрудничество Партнерство с «ЛизаАлерт» стартовало в ноябре 2021 года на VII форуме добровольцев. В мае 2022 года организации подписали меморандум о сотрудничестве. Летом ЦППЛ был подключен к проекту «Знак добра». Размещая объявления в любых категориях «Товаров», продавец может пожертвовать сумму от 100 рублей в один из благотворительных фондов. После этого пользователь получит специальный бейдж «Знак добра», который при желании сможет разместить на своем объявлении.

«Авито — уникальный ресурс, в ДНК которого заложена потребность людей помогать друг другу. В рамках сотрудничества с отрядом „ЛизаАлерт“ мы прежде всего даем возможность своим пользователям сделать доброе дело и передать отряду имеющееся оборудование. Когда проект стартовал, мы были ориентированы прежде всего на ресурсную помощь, но быстро заметили, что иногда у человека нет нужного инвентаря, но есть большое желание поучаствовать. headtopics.com

С момента старта партнерства в разделе недвижимости было найдено и оплачено жилье для 192 добровольцев в 53 локациях, в том числе, удаленных.

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