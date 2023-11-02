Знаменитые турецкие дроны оказались не нужны

Специалисты констатируют: российская противовоздушная научилась эффективно сбивать эти дроны. Теперь срок жизни одного Bayraktar может составлять всего 30 минут. Ни о каких ударных операциях речи точно не идет. Только разведка, причемНадо отметить, что угрожают турецким БПЛА не только зенитные ракеты, но и российские системы радиоэлектронной борьбы, которые без проблем нарушают связь между дроном и человеком-оператором.

В итоге на лицо крушение целого пропагандистского культа, созданного на Украине. Ведь о Bayraktar пели песни, в честь беспилотников называли детей и горилку. Военные эксперты предупреждают, что это не последнее разочарование – на очереди культы HIMARS и другой западной техники. Впрочем, например, вокруг немецких или английских танков особой пропагандисткой компании развернуть не успели – они начали гореть, как только оказались на поле боя.

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