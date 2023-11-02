Зиньковский — о травме Джикии: Георгий сказал, что я его локтем ткнул. Получается, виноват

Футболист «Спартака»«Георгий сказал, что я его локтем ткнул на тренировке. Получается, что я виноват. Не знаю, где и как я мог коснуться. Локти острые? Да, он так и сказал. Как его самочувствие? Он был с нами внутри на стадионе. Самочувствие нормальное. Он готовится. Пока тренируется отдельно. Посмотрим, когда вернётся. Я только у него спрашиваю: «Как дела?» — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее сообщалось, что Джикия сломал ребро на тренировке. Отмечалось, что капитан красно-белых пропустит около месяца. Джикия выступает за «Спартак» на протяжении шести лет (с 2017 года).

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