Зиньковский: «Тяжёлая получилась игра из-за удаления»

«Тяжёлая получилась игра из-за удаления. Мы играли в свой футбол, знали, что будут моменты и должны их использовать. Нам удалось использовать один момент и даже вдесятером мы играли хорошо. Могли забить ещё, могли выиграть. Это скорее упущенная победа. Спокойно играли, мы настраивались в перерыве, что выйдем и будем играть в свой футбол, несмотря на то, что у нас на одного футболиста меньше.

Мой гол? Я стоял под Промесом, попросил передачу, он увидел, скинул и я забил», — сказал Зиньковский в интервью клубному телевидению «Спартака»

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