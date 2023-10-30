Зенитчики отражают воздушную атаку над Севастополем

"Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки", – подчеркнул глава города., в городе остановили движение морского и наземного общественного транспорта, также временно перекрыли проезд по Крымскому мосту.

Кроме того, ранним утром в понедельник Черноморский флот отбил атаку украинских морских беспилотников,

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Развожаев: система ПВО отражает атаку БПЛА над акваторией СевастополяНа внешнем рейде над акваторией Севастополя силы Черноморского флота, по предварительной информации, отражают атаку беспилотников противника. Об этом... Прочитайте больше ⮕

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотниковСилы Черноморского флота, по предварительным данным, отражают атаку беспилотников ВСУ над акваторией Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. Прочитайте больше ⮕

Развозжаев: Черноморский флот отражает атаку беспилотниковСилы Черноморского флота на данный момент отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале Прочитайте больше ⮕

В Севастополе объяснили громкие звуки над акваториейГубернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что Черноморский флот над акваторией отбивает атаку беспилотников. Прочитайте больше ⮕

Севастополь: Черноморский флот отражает атаку БПЛА над акваторией СевастополяГубернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причину громких звуков в городе. По его словам, Черноморский флот отражает вероятную атаку беспилотников. Прочитайте больше ⮕

Черноморский флот отражает атаку БПЛА над акваторией СевастополяГубернатор Михаил Развожаев пояснил громкие звуки в городе Прочитайте больше ⮕