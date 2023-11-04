Землетрясение в Западном Непале: более 120 погибших и 100 раненых

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в сообщении. Сдвиг на фазе: в каких странах могут произойти следующие землетрясения Медленно стихающая сейсмическая активность в Турции и Сирии угрожает соседним регионам Землетрясение в Западном Непале магнитудой 6,4 произошло в ночь на 4 ноября. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули

. По данным СМИ, число погибших составляет более 120 человек, еще 100 получили ранения разной степени тяжести. В этот же день пресс-секретарь посольства РФ в Непале Александр Ивашев сообщил «Известиям», что, предварительно, российские граждане среди погибших не числятся. Российский турист Александр Болдаков рассказал «Известиям», что подземные толчки ощущались даже в 500 км к северо-востоку от эпицентра — в Катманду

Россия Последние новости Прочитайте больше: ИЗВЕСТИЯ »

:

DW_RUSSİAN: Жертвами землетрясения в Непале стали более 120 человекВ результате землетрясения в Непале погибли более 120 человек, еще десятки пострадали.

Источник: dw_russian | Прочитайте больше »

DW_RUSSİAN: Жертвами землетрясения в Непале стали более 100 человекВ результате землетрясения в Непале погибли более 100 человек, еще десятки пострадали.

Источник: dw_russian | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: Мощное землетрясение в Непале унесло 128 жизнейВ Непале 4 ноября произошло мощное землетрясение с силой подземных толков 6,4 балла

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: Число погибших при ударе ВСУ по Чаплинке возросло до семиСенатор от Херсонской области Константин Басюк в своем Telegram-канале уточнил информацию о погибших и раненых в Чаплинке в результате удара ВСУ по зданию соцфонда и службы занятости

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: Глава ВОЗ Гебрейесус назвал неописуемо тяжелой гуманитарную ситуацию в ГазеВ палестинском анклаве насчитывается более 21 тыс. раненых и свыше 1,4 млн перемещенных лиц.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

RT НА РУССКОМ: Mint: 128 человек погибли в результате землетрясения в НепалеПо меньшей мере 128 человек погибли в результате землетрясения в Непале.

Источник: RT на русском | Прочитайте больше »