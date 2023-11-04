Землетрясение в Западном Непале: более 120 погибших и 100 раненых

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в сообщении. Сдвиг на фазе: в каких странах могут произойти следующие землетрясения Медленно стихающая сейсмическая активность в Турции и Сирии угрожает соседним регионам Землетрясение в Западном Непале магнитудой 6,4 произошло в ночь на 4 ноября. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули
. По данным СМИ, число погибших составляет более 120 человек, еще 100 получили ранения разной степени тяжести. В этот же день пресс-секретарь посольства РФ в Непале Александр Ивашев сообщил «Известиям», что, предварительно, российские граждане среди погибших не числятся. Российский турист Александр Болдаков рассказал «Известиям», что подземные толчки ощущались даже в 500 км к северо-востоку от эпицентра — в Катманду
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