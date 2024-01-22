Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, поскольку этой идентичности якобы угрожает опасность. Он назвал это возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего.





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