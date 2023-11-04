Ранее в материале NBC News сообщалось, что Запад уже ведет тайные переговоры с Киевом о возможном мирном соглашении с Россией и о том, чем Украина могла бы пожертвовать для достижения такой договоренности. "Никто не давит на меня сегодня", - сказал Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен. Он отметил, что все подобные разговоры были до конфликта и в самом начале конфликта.

Украинский лидер подчеркнул, что"такого не будет", что бы Киев сейчас сел с Москвой, чтобы"разговаривали и что-то ей отдавали"

Россия Последние новости Прочитайте больше: MKOMSOMOLETS »

:

GAZETARU: В МИД Украины не нашли смысла в тайных переговорах с РоссиейГлава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире немецкого телеканала ZDF заявил, что Киев не проводит тайных переговоров с Москвой и не видит в этом никакого смысла.

Источник: GazetaRu | Прочитайте больше »

RT НА РУССКОМ: Депутат Рады: Украина испытывает проблемы с внешним финансированием из-за СШАДепутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина испытает проблемы с внешним финансированием из-за США.

Источник: RT на русском | Прочитайте больше »

SPORTSRU: «Все вопросы о моем контракте на следующий год связаны с «Альфа Таури». Риккардо исключил вероятность перехода в «Ред Булл» вместо ПересаПилот «Альфа Таури» отметил, что будет выступать за свою нынешнюю команду в следующем сезоне, и что разговоров о возможной рокировке с Пересом и переходе в «Ред Булл» речи никогда не шло.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

IA_REGNUM: МОК показал свою несостоятельность и ангажированность, заявил ЛавровМеждународный Олимпийский комитет (МОК) продемонстрировал несостоятельность и ангажированность, поддерживая только то, что выгодно Западу, заявил 2...

Источник: IA_REGNUM | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Педри восстановился и готов сыграть с «Сосьедадом». Хавбек «Барсы» не выходил на поле с августа«Барселона» сообщила, что хавбек восстановился и будет в заявке клуба на матч с «Сосьедадом».

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: МИД РФ: в диалоге с США нет просвета по нормализации работы посольствЗамминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Москва и Вашингтон не готовят двусторонние контакты.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »