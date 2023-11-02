Зверев о штрафе за нападение на бывшую девушку: «Это полная херня. Любой человек, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает что к чему»

Поражения «Спартака», «Баварии» и «МЮ», Бугаев задержан по делу о наркотиках, огненное интервью Тутберидзе, Бэкстрем приостановил карьеру и другие новости

Джокович о первом турнире за 1,5 месяца: «Нервничал перед матчем, несмотря на то, что у меня большой опыт. Нужно время, чтобы завести мотор» Медведев о свисте парижских зрителей: «Я вернусь и постараюсь показать более высокий уровень тенниса. Так и удается добиться поддержки публики»

Даниил Медведев: «Средний палец в адрес трибун? Я просто смотрел на ноготь. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?» «Возможность льготного поступления в вуз – один из мотивов не менять спортивное гражданство». В Госдуме объяснили законопроект для чемпионов Игр дружбы и БРИКС headtopics.com

Алькарас о вылете с «Мастерса» в Париже: «После этого поражения исчезли все шансы закончить год первым. Мы больше не будем об этом думать» Саккари о матче с Рыбакиной после разгрома от Соболенко: «Я очень нервничала. Наверное, в голове засел прошлый результат, но я преодолела этот страх»

Рыбакина о качестве корта на итоговом турнире: «Я не могу показать все, на что способна. Проблема не в том, что мы не умеем играть. Просто нам тяжело» Возмущения и насмешки над «Золотым мячом» Месси, Беллингем – фаворит на приз в 2024-м, Харден в «Клипперс», хоккейную сборную предварительно допустили на ОИ, «Зенит» выиграл группу в Кубке и другие новости headtopics.com

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Зверева оштрафовали на 450 тысяч евро за нападение на бывшую девушкуБерлинский суд оштрафовал Александра Зверева на 450 тысяч евро за нападение на бывшую девушку. Прочитайте больше ⮕

Зверева оштрафовали на 450 тысяч евро за нападение на бывшую девушкуБерлинский суд оштрафовал немецкого теннисиста Александра Зверева на 450 тысяч евро за нападение на бывшую девушку. Прочитайте больше ⮕

Этери Тутберидзе: «Думаю, что больше у Валиевой веры ни к кому нет, она изменилась»«Думаю, что больше у нее веры ни к кому нет, что на этом она изменилась. Прочитайте больше ⮕

В МТС заявили, что отмена платы за раздачу интернета приведет к росту всех тарифов. «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» согласились отменить такую плату — MeduzaСотовый оператор МТС выступил против отмена платы за раздачу интернета с мобильных устройств, заявив, что это приведет к росту стоимости всех тарифов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора. Прочитайте больше ⮕

Зверева оштрафовали на € 450 тыс. за нападение на бывшую девушкуБерлинский суд оштрафовал немецкого теннисиста Александра Зверева на € 450 тыс. Прочитайте больше ⮕

Защитник «Крыльев Советов» Костанца: Осинькин — тренер с большим потенциаломФутболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о главном тренере команды Игоре Осинькине и ответил на вопрос, смог бы российский специалист привести «Спартак» к чемпионству. Прочитайте больше ⮕