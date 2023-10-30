Звезду фильма «Маленькие женщины» Сиршу Ронан заподозрили в помолвке

После появления новых снимков прогулки звезды «Маленьких женщин» по Лондону поклонники заметили на ее руке помолвочное кольцо с бриллиантом.Известно, что влюбленные купили викторианский особняк на три спальни в Лондоне.

Пара встретилась в 2018 году на съемках фильма «Две королевы» — Ронан играла королеву Марию Стюарт, а Лоуден — ее супруга лорда Дарнли.По данным инсайдера, Фокс и Machine Gun Kelly были настроены на брак, как только начали встречаться, однако сейчас их желание «застопорилось».

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