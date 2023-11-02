Звезда сериала «Наследники» Алан Рак въехал на своей машине в пиццерию

Актёр Алан Рак, известный по сериалу «Наследники»,в ДТП. Он въехал на своём автомобиле в пиццерию в Лос-Анджелесе. Сам актёр не пострадал, он в полном порядке.
Источники сообщили изданию TMZ, что в результате инцидента пара человек получила травмы, однако ничего серьёзного не произошло. Отмечается, что актёр был полностью трезвый. Что конкретно произошло, выясняет полиция.
Актер Андрей Леонов вспомнил, за что недолюбливал отцаЗвезда сериала «Папины дочки» вспомнил эпизод из своей юности. Прочитайте больше ⮕
Звезда «Склифосовского» призналась, что тайно вышла замужЗвезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова призналась, что тайно вышла замуж. Актриса рассказала об этом в интервью Леди Mail.ru . Прочитайте больше ⮕
«Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ, Петтерссон сделал хет‑трик«Ванкувер» на своей арене обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Прочитайте больше ⮕
В Париже и пригородах пометили звездами Давида дома евреевПо данным издания Parisien, в Париже, а также в коммунах Сент-Уэн и Обервилье в пригороде французской столицы на домах, где проживают еврейские семьи, появились звезда Давида Прочитайте больше ⮕
Запертую в машине в центре Москвы кошку спаслиВ Москве спасли кошку, которая провела четыре дня в запертой машине. Прочитайте больше ⮕
Пугачёва впервые заявила о себе после «побега» из ИзраиляУехавшая из России звезда эстрады Алла Пугачёва впервые вышла на связь после отъезда из Израиля на Кипр. Певица опубликовала в соцсетях 31 октября... Прочитайте больше ⮕