Звезда сериала «Наследники» Алан Рак въехал на своей машине в пиццерию

Актёр Алан Рак, известный по сериалу «Наследники»,в ДТП. Он въехал на своём автомобиле в пиццерию в Лос-Анджелесе. Сам актёр не пострадал, он в полном порядке.

Источники сообщили изданию TMZ, что в результате инцидента пара человек получила травмы, однако ничего серьёзного не произошло. Отмечается, что актёр был полностью трезвый. Что конкретно произошло, выясняет полиция.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Актер Андрей Леонов вспомнил, за что недолюбливал отцаЗвезда сериала «Папины дочки» вспомнил эпизод из своей юности. Прочитайте больше ⮕

Звезда «Склифосовского» призналась, что тайно вышла замужЗвезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова призналась, что тайно вышла замуж. Актриса рассказала об этом в интервью Леди Mail.ru . Прочитайте больше ⮕

«Ванкувер» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ, Петтерссон сделал хет‑трик«Ванкувер» на своей арене обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Прочитайте больше ⮕

В Париже и пригородах пометили звездами Давида дома евреевПо данным издания Parisien, в Париже, а также в коммунах Сент-Уэн и Обервилье в пригороде французской столицы на домах, где проживают еврейские семьи, появились звезда Давида Прочитайте больше ⮕

Запертую в машине в центре Москвы кошку спаслиВ Москве спасли кошку, которая провела четыре дня в запертой машине. Прочитайте больше ⮕

Пугачёва впервые заявила о себе после «побега» из ИзраиляУехавшая из России звезда эстрады Алла Пугачёва впервые вышла на связь после отъезда из Израиля на Кипр. Певица опубликовала в соцсетях 31 октября... Прочитайте больше ⮕