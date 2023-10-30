Звезду «Кухни» Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура

Российского актера Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура после обращения общественников. Об этом пишет Telegram-канал Mash. С данной просьбой в ведомство обратились активисты движения «Отцы России».

Они потребовали запретить в стране все выступления звезды сериала «Кухня», а также принудить 66-летнего народного артиста к исправительным работы в качестве наказания. Ранее защита Назарова обжаловала постановление суда о назначении штрафа в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Оштрафовали актера 5 апреля.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Чарльз Баркли назвал лучшего игрока в истории: «Майкл Джордан, но я предвзят»Бывшую звезду НБА, ныне телеведущего TNT Чарльза Баркли попросили выбрать лучшего среди трех легендарных игроков – Майкла Джордана, Кобе Брайанта и Леброна Джеймса. Прочитайте больше ⮕

«Авангард» — «Торпедо». Ларионов зажёг звезду Артамонова17-летний нападающий нижегородцев готов побить рекорд Владимира Тарасенко. Прочитайте больше ⮕

Перепой звезду! Выпуск от 29.10.2023Музыкальное шоу, в котором обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше, продолжается. В четвертом выпуске шоу вместе с любителями пения выступают Вадим Казаченко, Дмитрий Колдун, Ирина Салтыкова, Миша Марвин, Мариам Мерабова, Авраам Руссо, Екатерина Гусева и Прохор Шаляпин. Прочитайте больше ⮕

Видео произвольной программы победителя 3-го этапа ГП России Дмитрия АлиеваЧемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске, несмотря на ошибки в произвольной программе. Прочитайте больше ⮕

Антропология. Spokan Girls. Выпуск от 28.10.2023В гостях у Дмитрия Диброва — участницы вокального a capella ансамбля в стиле этно-авангард Spokan Girls, которые исполнили французский, мадагаскарский, ирландский фолк, а также песни своего сочинения. Прочитайте больше ⮕

«Просто говорить «я хочу» и выйти на бой — это разные вещи». Бивол — о возможном поединке с БетербиевымНепобежденный российский боксер, чемпион мира WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев высказался о возможном поединке против Дмитрия Бивола. Прочитайте больше ⮕