Звезда «Кухни» призналась, что муж-юрист перевернул ее жизнь: «Все еще боюсь»

«Я не знаю, что это было, но догадываюсь, кто это сделал. Ровно год назад ты почти случайно пришел ко мне на выставку и безоговорочно, полностью перевернул мою жизнь! Я все еще в шоке. И все еще боюсь...Но я точно знаю, что очень тебя люблю», — написала артистка.

Знаменитость отмечала, что их никто «не сводил» специально, Алексей Куликов по собственной инициативе пришел на выставку актрисы, и там они познакомились, а 30 декабря 2022 года пара официально зарегистрировала отношения.

Для Ксенофонтовой этот брак стал третьим. Впервые она вышла замуж за Игоря Липатова, ей было 19 лет, но через 11 лет пара подала на развод. В 2003 году актриса стала женой продюсера Ильи Неретина, от которого родила сына Тимофея, а после расставания с отцом первенца жила с адвокатом Александром Рыжих. В 2011 году у пары появилась дочь, однако в 2016 году они расстались. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Звезда «Склифосовского» призналась, что тайно вышла замужЗвезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова призналась, что тайно вышла замуж. Актриса рассказала об этом в интервью Леди Mail.ru . Прочитайте больше ⮕

Триггеры. Почему я встречаю только абьюзеров? Выпуск от 31.10.2023Героиня нового выпуска подкаста «Тригерры» убеждена, что все ее отношения были абьюзивными. Ей изменяли, ее критиковали, контролировали и упрекали. Прочитайте больше ⮕

В Польше заявили, что Израиль и ХАМАС затрудняют эвакуацию польских граждан из ГазыЗамглавы МИД республики Павел Яблоньский отметил, что страна 'делает все, что в ее силах, чтобы довести дело' до конца Прочитайте больше ⮕

Бывшая невеста актера Мэттью Перри обвинила его в абьюзеМолли Гурвиц призналась, что любила Перри, однако с ним было сложно. Прочитайте больше ⮕

Натали заявила, что прожила много стадий горевания: «Стойко и нежно»Певица Натали призналась в посте Instagram*, что тоскует по своему мужу, однако артистка пытается двигаться дальше. Прочитайте больше ⮕

Уехавший в США звезда «Кухни» примет участие в бродвейском шоуЗвезда сериала «Кухня» Андрей Бурковский, который переехал жить в США вместе с семьей, рассказал о том, что примет участие в бродвейском шоу. Артист заявил, что это будет его первое участие в спектакле в Америке, а также подчеркнул, что постановка «Наш класс», в которой он задействован, впервые состоится 12 января. Прочитайте больше ⮕