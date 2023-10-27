Звезды НБА летом говорили Яннису не продлеваться с «Милуоки»: «Но моя интуиция сказала: «Нет. «Бакс» изменили мою жизнь. Я остаюсь»

Чарльз Баркли о Морэнте: «После второго раза я подумал: «Ну не может же он быть настолько тупым». От тебя требуется просто стучать мячом»

Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры» «Клипперс» предлагали «Портленду» Терэнса Мэнна, пытаясь выменять Дрю Холидэя. В «Сиксерс» об этом узнали, поэтому хотят включить его в сделку по Хардену

В «Филадельфии» «не восприняли всерьез» предложение «Никс» по Эмбииду. Сообщалось, что они готовы отдать Рэндла, Барретта, Робинсона, Фурнье и 2-3 пика

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Пол Пирс заявил, что Яннис Адетокунбо нуждается в Дэмьене ЛиллардеЧемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо необходим разыгрывающий Дэмьен Лиллард, чтобы команда отлично себя проявляла в клатчах. Прочитайте больше ⮕

Журналист Крис Хэйнс рассказал, что НБА потребует объяснений от «Филадельфии» по ХарденуСевероамериканский журналист и инсайдер TNT и Bleacher Report Крис Хэйнс прокомментировал ситуацию с отсутствием разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена на гостевом матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс». Прочитайте больше ⮕

Дебют дуэта Лиллард и Адетокунбо помог «Милуоки» одержать победу над «Филадельфией»В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Прочитайте больше ⮕

Дебют дуэта Лиллард — Адетокунбо помог «Милуоки» одержать победу над «Филадельфией»В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Прочитайте больше ⮕

Джеймс Харден прибыл в аэропорт, но сотрудник службы безопасности не разрешил ему войти в самолет командыПо словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден пытался полететь с командой в Милуоки на матч открытия сезона против «Бакс», но его не пустили в самолет. Прочитайте больше ⮕

Лиллард во 2-й половине матча с «Филадельфией» совершил больше штрафных, чем соперникРазыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс, в котором команда Лилларда одержала победу со счётом 118:117. Прочитайте больше ⮕