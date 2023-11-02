Звезда «Свингеров» снялась в бикини на яхте

Фолловеры знаменитости восхитились ее фигурой: «Сногсшибательная», «Как вы прекрасны», «Огонь», «Нереальная», «Редко пишу комментарии, но не удержать меня. Прекрасно, прекрасно все на фото», «Роскошная женщина».

Актриса отмечала, что практически каждый день занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. По словам звезды, она не заставляет себя идти на тренировки, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины.

Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 14 лет, а младшему Майку 7 лет. Актриса родила первенца в 34 года. Звезда признавалась, что в раннем возрасте совсем не хотела детей — она переживала и часто думала, почему у нее не появляется материнский инстинкт. Однако в определенный момент артистка испугалась, что так и не испытает этого счастья, и ей удалось быстро забеременеть. headtopics.com

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