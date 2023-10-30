Звезду «Кухни» проверит Генпрокуратура

Активисты потребовали запретить все выступления звезды «Кухни» в России и принудить его к общественным работам.

Они ссылаются на то, что, находясь за границей, Назаров критиковал спецоперацию России на Украине и действия ВС РФ. За это Назарова уже оштрафовали на 50 тысяч рублей, но после штрафа он планирует участие в нескольких мероприятиях в России. При этом, если в течение года он снова дискредитирует армию России, то ему будет грозить уже до семи лет тюрьмы.Накануне балерину Анастасию Волочкову не стали привлекать к ответственности после скандала из-за ее полушпагата на крыле советского самолета.

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