За что украинские нацисты возненавидели Олега Царева

Политик, последовательно выступавший в защиту русскоязычного населения, отстаивавший ценности Антимайдана и права жителей Донбасса, в Киеве был объявлен одним из врагов действующей власти, подлежащих физическому устранению. Сейчас за его жизнь борются врачи.

"Я не дозвонился до жены Олега Царева Ларисы, мой товарищ дозвонился до нее: она была в слезах, плакала, фактически подтвердила, что на него было совершено покушение, и положила трубку – сказала, не может говорить", – рассказывает друг Царева Александр Чаленко."Сейчас Олег находится в крайне тяжелом состоянии. Это вызвано тем, что у него большая кровопотеря. То есть у него было 2 огнестрельных ранения, после этого он потерял много крови.

Никто из местных жителей выстрелов не слышал. Преступник вряд ли смог бы попасть на территорию санатория и остаться незамеченным. Кроме высоких заборов, по периметру установлены камеры наблюдения. Охрана дежурит на центральном и запасном входах круглосуточно. Однако пройти человек с оружием мог и под видом посетителя. headtopics.com

Киевские СМИ сегодня называют его "зрадником" – предателем. Хотя Царев своих идей никогда не предавал. Еще до Майдана, когда он был депутатом украинской Рады и выступал с трибуны на русском языке, радикалы пытались сорвать его выступления. А Царев прямо указывал куда идет страна.

Но в Донецке и Луганске он рассказывал, что на Украине еще остались люди, готовые чтить общую память предков. Царев – один из идеологов "Русской весны" на Донбассе. Он понимал все катастрофические для страны последствия Майдана и примкнул к новым республикам ДНР и ЛНР – стал спикером парламента Новороссии. В мае 2014 Царев требовал наказать убийц, спаливших одесский дом профсоюзов. Вслух называл ответственных за гибель десятков невинных жертв. headtopics.com

Прочитайте больше:

ВЕСТИ »

Потерял много много крови: в Олега Царёва выстрелили дваждыПредставители бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва подтвердили, что на него было совершено покушение. Прочитайте больше ⮕

Расследованием покушения на Олега Царёва занялась ФСБПокушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва в Крыму расследует Федеральная служба безопасности. Прочитайте больше ⮕

Раненого при покушении Олега Царева могут перевезти в МосквуОлега Царева могут перевезти в Москву, если его состояние не улучшится Прочитайте больше ⮕

Сенатор Бондарев: Покушение на Царева произошло по указанию СБУПокушение на экс-депутата Рады Украины Олега Царева произошло по указанию СБУ, — заявил сенатор Виктор Бондарев Прочитайте больше ⮕

Украинское СМИ: покушение на Царева организовала СБУУкраинский известный новостной Телеграм-канал 'Труха' сообщил со ссылкой на информированного источника, что покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины и экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева являлось спецоперацией Службы безопасности... Прочитайте больше ⮕

ФСБ РФ возбудила дело после покушения на Олега ЦареваЦентр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что ведомство возбудило дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля после покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины, экс-спикера парламента Новороссии Олега Царева Прочитайте больше ⮕