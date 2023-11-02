Защитник «Сочи» Литвинов: Галицкий — великий человек в масштабах страны

«Что он сделал для парней, для Краснодарского края, для города, для всей России… Великий человек в масштабах страны. Сколько воспитанников его академии сейчас в сборной! Таких бы людей побольше — всё у нас было бы намного лучше. Я видел, что про Галицкого говорил в интервью Тиньков. Но человек старается ради своей страны, города, наших людей. Тиньков что делает для людей? А Краснодар благодаря парку, стадиону, академии, клубу стал значимым городом.

А лично мне было невероятно приятно, когда Сергей Николаевич приходил посмотреть на обычные матчи команды нашего года. Вплоть до самой своей болезни. Как я реагировал на эти новости? Сильно переживал. Понимаю, Галицкий выстраивает «Краснодар» так, чтобы всё существовало и без него. Но мы, воспитанники, в это не верим. Много ли я общался с Галицким? Конечно. Молодому мне он много что объяснял. Давал советы и о футболе, как играть.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Экс-защитник сборной Канады о ЮЧМ в Сочи: местные фанаты поддерживали нас в финалеЗащитник «Трактора» Мэдисон Боуи рассказал об игре в финале юниорского чемпионата мира 2013 года в Сочи. Прочитайте больше ⮕

Воспитанник «Краснодара»: Галицкий великий, а что Тиньков делает для людей?Воспитанник академии «Краснодара» Вячеслав Литвинов, выступающий за «Сочи», раскритиковал бизнесмена Олега Тинькова за слова в адрес владельца «быков» Сергея Галицкого. Его слова передает Sport24 . Прочитайте больше ⮕

Форвард «Динамо» Гусев стал 11-м игроком в истории КХЛ, достигшим рубежа в 200 шайбВ эти минуты в Сочи проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» принимает московское «Динамо». Прочитайте больше ⮕

«Интер» намерен подписать защитника «Лилля» ДжалоЦентральный защитник «Лилля» Тьягу Джало в ближайшее время может перейти в «Интер». Прочитайте больше ⮕

«Сочи» — «Факел»: хозяева вышли вперёд в середине первого таймаВ эти минуты в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Сочи» и «Факел». Прочитайте больше ⮕

«Сочи» — «Факел»: подопечные Точилина увеличили преимущество в счётеВ эти минуты в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Сочи» и «Факел». Прочитайте больше ⮕